Moldova'nın AB Üyeliği İçin Katılım Müzakereleri Başlatıldı

Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği için katılım müzakereleri resmen başlatıldı.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB- Moldova arasında katılım müzakerelerinin ilk aşaması olan hükümetler arası konferansın açılışını yaptı.

Lahbib, " Moldova'nın, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınama konusundaki kararlı ve ilkeli duruşunu" memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan bu yana Moldova önemli zorluklarla mücadele etmektedir." dedi.

AB'nin Moldova'yı desteklemeye ve işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini söyleyen Lahbib, "Yakın ilişkilerimizin her iki taraf için de faydaları aşikardır." ifadesini kullandı.

Lahbib, başlatılan katılım müzakerelerinin "titiz, özenli ve zorlu" olacağını dile getirerek, "Bu kararlılık ve bağlılıkla müzakereleri başarıyla sonuçlandırma kapasitenize güveniyoruz. Çabalarınızda sizi destekleyecek ve sizi AB'nin bir üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekleyeceğiz." diye konuştu.

"Moldova geleceğini AB'de görüyor"

Moldova Başbakanı Dorin Recean, yaptığı açılış konuşmasında, ülkesinin, bugün AB üyeliğine giden yolda önemli bir adım attığını vurgulayarak, "Moldova'nın geleceğini AB'de gördüğünü ve AB üyesi olma yönündeki stratejik hedefimize ulaşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.

Recean, "Bu, Avrupa'nın içinden geçtiği dönemde tarihi bir olaydır ve her iki tarafın da Avrupa'nın barışı, güvenliği, istikrarı ve refahına olan güçlü bağlılığını ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hem ülkesi hem de Avrupa için "tehdit teşkil ettiğini" kaydeden Recean, "AB ile yakınlaşmanın hızlandırılması, ülkemizin güvenliği ve vatandaşlarımızın geçim kaynaklarının korunması açısından Moldova için varoluşsal bir zorunluluk haline gelmiştir." diye konuştu.

Moldova, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından günler sonra Mart 2022'de, AB'ye üyelik başvurusu yaptı ve adaylık statüsünü 23 Haziran 2022'de aldı.

Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı, 23 Aralık 2023'teki AB Zirvesinde alındı.

Hükümetler arası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşamasını oluşturuyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.