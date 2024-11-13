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Moldova, Kazakistan'da Büyükelçilik Açıyor

Moldova, Kazakistan'da Büyükelçilik Açıyor
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Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, gelecek yıl Kazakistan'ın başkenti Astana'da büyükelçilik açılacağını duyurdu. Bu gelişme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, gelecek yıl Kazakistan'ın başkenti Astana'da büyükelçilik açacaklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moldovalı mevkidaşı Sandu ile bir araya geldi.

Kazakistan ile Moldova arasındaki dostane ilişkileri genişletmeye yönelik imkanların ele alındığı görüşmede, üst düzeyde karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesi konusunda mutabık kalındı.

Sandu, görüşmede, gelecek yıl ülkesinin Astana Büyükelçiliğinin açılacağını ve bunun ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kazakistan ile Moldova arasındaki diplomatik ilişkiler

Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan eden Kazakistan ile Moldova arasında diplomatik ilişkiler 1992'de kuruldu.

Ukrayna'da Büyükelçiliğini 1994'te açan Kazakistan, Moldova ile ilişkilerini buradan yürüttü.

Kazakistan, Moldova'da 2014'te başkonsolosluk açtı. 2020'de de Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Moldova'daki başkonsolosluk büyükelçilik olarak hizmet vermeye başladı. Kazakistan'ın Kişinev Büyükelçisi ise 2022'de atandı.

Kazakistan ile ilişkilerini Moskova'daki Büyükelçiliği üzerinden yürüten Moldova'da, 5 Eylül'de Kazakistan'da büyükelçilik açılmasına ilişkin kararname imzalandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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