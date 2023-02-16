Moldova'da yeni hükümet kuruldu

Moldova Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun başbakan olarak önerdiği Dorin Recean başkanlığındaki hükümete güven oyu verdi.

Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa'nın 10 Şubat'ta görevinden istifa etmesinin ardından parlamento, yeni başbakanı ve kabineyi belirlemek için toplandı.

Parlamentoda yapılan oylamada, Recean'ın başkanlığındaki kabine, parlamentodaki 101 milletvekilinden 62'sinin oyuyla kabul edildi.

Dorin Recean, burada yaptığı konuşmada, Moldova'nın Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek "Bu koşullarda, barış ve istikrar hükümetin önceliğidir. Sakin olmayan bir dönemden geçiyoruz ve zorluklara karşı koymamız, savunma kapasitemizi güçlendirmemiz, kamu düzeninin korunmasına yönelik yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.

Ekonomik kalkınmanın sağlanması, Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon sürecinin hızlandırılması, yolsuzlukla mücadele edilmesi yönünde gerekli adımların atılacağını dile getiren Recean, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesini barış yoluyla çözmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Recean, ülkesinin "ciddi" enerji sorunlarıyla ileride de karşılaşabileceğini ve bu nedenle ayrı olarak Enerji Bakanlığının oluşturulacağını söyledi.

Parlamento Başkanı İgor Grosu da Recean'ı tebrik ederek yeni kabineye başarılar diledi.

Yeni hükümet üyeleri

Moldova'nın yeni Başbakanı Recean, eski kabinenin üçte ikisini korudu. Böylece, Ana Revenko İçişleri Bakanı, Anatolie Nosatıi Savunma Bakanı, Niku Popesku Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı, Dumitru Alaiba Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı olarak yeni kabinede görevine devam edecek.

Ayrıca, eski kabineden Sağlık Bakanı Ala Nemerenko, Eğitim ve Araştırma Bakanı Anatolie Topala ve Kültür Bakanı Sergiu Prodan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Aleksey Buzu, Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı Vladimir Bolea ve Çevre Bakanı ise İordanca-Rodica İordanov da yeni hükümette yer aldı.

Yeni kabinede, Maliye Bakanlığının başına Veronica Sireteanu getirilirken, Veronica Mihailov-Moraru Adalet Bakanı, Lilia Dabija da Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı oldu.

Ülkede oluşturulacak Enerji Bakanlığının başına Victor Parlicov geçecek.

Bakanlar yemin etti

Parlamento toplantısı ardından yeni kabine üyeleri, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun nezdinde yemin etti.

Yemin törenine, Moldova hükümetinin daimi üyesi Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da katıldı.

Cumhurbaşkanı Sandu, törende yaptığı konuşmada, ülkenin krizlerle dolu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ekonominin gelişimini sağlamalıyız. Ülkenin güvenliğinin güçlendirilmesi yönünde kararlı adımlar atılması gerekiyor." dedi.

Yargı sisteminin düzenlenmesi yönündeki girişimlerin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Sandu, "Ülkede huzur ve düzeni koruyacağımızdan eminim." ifadesini kullandı.

Yeni Başbakan Dorin Recean

Moldova'nın kuzeyindeki Donduşeni kentinde 1974'te doğan Dorin Recean, Moldova Ekonomik Eğitim Akademisi Üniversitesinden (ASEM) 1996'da mezun oldu.

Yüksek lisansını ABD'deki Newport Üniversitesi'nin Belçika şubesinde 2000'de tamamlayan Recean, 2010-2012 yıllarında Moldova Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakan Yardımcısı olarak çalıştı.

2012-2013 yıllarında Moldova İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Recean, 2022 başında Cumhurbaşkanı Sandu'nun Savunma ve Güvenlik Danışmanı ve Moldova Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atandı.

Eski Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa, 10 Şubat'ta görevinden istifa ettiğini bildirmişti.