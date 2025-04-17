Moldova'da Milletvekili Seçimi 28 Eylül'de Yapılacak

Moldova Parlamentosu, ülkedeki milletvekili seçiminin 28 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

İktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) inisiyatifiyle toplanan parlamentoda, milletvekili seçimlerinin tarihini belirlemek için oylama yapıldı.

101 sandalyeden oluşan parlamento toplantısında, 57 milletvekili, seçimlerin 28 Eylül'de yapılması için "evet" oyu verdi.

Seçimlerin temmuz ayında yapılmasını talep eden Moldova Sosyalist Parti ve Komünist Partisi milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

Moldova'da 2021'de erken parlamento seçimi yapılmıştı

Moldova'da Temmuz 2021'de erken parlamento seçimine gidilmişti.

Moldova'da Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi, seçimin galibi olarak parlamentoda 63 sandalyeye sahip olmuş ve hükümeti tek başına kurabilmişti.