Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda Silahlı Saldırı

Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişinin ülkeye girişine izin verilmediği gerekçesiyle silahla ateş açtığı bildirildi. Olayda yaralananlar olduğu belirtilirken, havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durduruldu.

Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişinin ülkeye girişine izin verilmediği gerekçesiyle silahla ateş açtığı bildirildi.

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir vatandaşın ülkeye girişine izin verilmedi.

Bunun üzerine söz konusu kişi, silahla ateş açıp birkaç kişiyi rehin alırken, havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durduruldu.

Havalimanına güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edilirken, olayda yaralananlar olduğu belirtildi.

Moldova özel kuvvetlerinin operasyon başlattığı ifade edildi.