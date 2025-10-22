Moldova'da İgor Grosu Yeniden Parlamento Başkanı Seçildi

Moldova'da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri İgor Grosu, yeniden parlamento başkanı seçildi.

Moldova parlamentosu, eylülde yapılan milletvekili seçiminin ardından ilk kez toplandı.

Ülkedeki 12. dönem parlamentosunun kurulduğu toplantıda, 6 fraksiyon oluşturuldu.

Toplantıda yapılan oylamada ise PAS lideri Grosu, 55 milletvekilinin oyuyla parlamento başkanı seçildi.

AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına vurgu

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, toplantıda yaptığı konuşmada, demokrasinin korunması ve yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Milletvekillerinin görevini şerefle, iyi niyetle yerine getirmesi ve yalnızca ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Milletvekillerine Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini hızlandırma çağrısında bulunan Sandu, "Avrupa entegrasyon süreci tamamlanmadan barış, demokrasi ve ülkenin egemenliği tam olarak korunamayacak. Yeni parlamentonun, anayasada yer alan ülkenin AB'ye dahil edilmesiyle ilgili görevleri yerine getirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sandu parlamentoya giren siyasi parti başkanlarıyla toplantı yaparak başbakan adayını parlamentoya sunacak. Parlamento da adayı değerlendirecek.

İgor Grosu, Moldova'da Temmuz 2021'de erken milletvekili seçiminin ardından parlamento başkanı seçilmişti.

Parlamento seçimi

Moldova'da 28 Eylül'de milletvekili seçimi yapılmıştı.

Ülkenin parlamentosundaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarışmıştı.

Cumhurbaşkanı Sandu'nun kurduğu PAS dahil 3 parti ile 2 blok parlamentoya girmişti.

Yüzde 52,21 katılımın sağlandığı seçimde birinci çıkan PAS, 55 sandalye elde ederek hükümeti tek başına kurma hakkına sahip olmuştu.

Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku 26 sandalye, 3 siyasi partiden oluşan "Alternativa" bloku 8, "Bizim" Parti ile "Yurtta Demokrasi" Partisi 6'şar sandalye elde etmişti.