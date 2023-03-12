Moldova'da hükümet karşıtı protesto gösterisi

Moldova'nın başkenti Kişinev'de binlerce kişi hükümeti protesto etti.

Moldova Parlamentosunda yer alan Şor Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterilerine katılan binlerce kişi, Kişinev'deki Büyük Millet Meclisi Meydanı ile hükümet binasına doğru yürümeye çalıştı.

Yürüyüşü engellemeye çalışan polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Ülkenin diğer kentlerinden de Kişinev'deki gösterilere katılmak üzere otobüslerle getirilen vatandaşların şehre girişlerinin engellendiği belirtildi.

Hükümet karşıtı sloganların atıldığı gösterilerde, doğal gaz, elektrik ve diğer ürünlerin fiyatlarının artması protesto edildi.

Göstericiler, hükümetten, aralık-şubat döneminde elektrik ve doğal gaz faturalarının karşılanması talebinde bulundu.

Diğer yandan Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta da protesto gösterileri düzenlendi.

54 kişi gözaltına alındı

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde yanlarında yasaklı ürünler bulundurduğu gerekçesiyle 54 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Ülkenin Polis Genel Müfettişliği Müdürü Viorel Cernetanu, Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, protestoların arkasında Rus istihbaratının olduğunu ve durumu istikrarsızlaştırmayı planladığını ileri sürdü.

Bunun için 5-10 kişiden oluşan 10 grubun oluşturulduğunu ve bu şahısların Rus güvenlik şirketi Wagner ile bağlantılı olduğunu ifade eden Cernetanu, konuyla ilgili 25 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 7'sinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Ülkedeki protesto gösterileri

Moldova'da geçen ay Başbakan Natalya Gavrilitsa'nın istifa etmesi sonucu yeni hükümetin kurulmasının ardından protesto gösterileri başlamıştı.

Her hafta sonu yapılan protesto gösterileri, Moldova Parlamentosunda yer alan Şor Partisi tarafından düzenleniyor.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, 13 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, Rusya'yı ülkesinde yıkıcı eylemler planlamakla suçlayarak, "Kremlin'in ülkemize şiddet getirme girişimleri başarılı olamayacak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu suçlamaları reddederek, Ukrayna'nın Moldova'yı Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirtmişti.

Moldova'da hükümet karşıtı protestolar, geçen yıl da düzenlenmişti.