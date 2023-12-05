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Moldova'da çiftçiler traktörlerle protesto gösterisi düzenledi

5 Aralık 2023 19:05 Son Güncelleme: 19:06 Abone Ol

Moldova'nın başkenti Kişinev'de çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörlerle protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, devlet binalarına gübre ve saman bırakmaya çalıştı ancak polis tarafından engellendi. Çiftçiler, tarım sektörüne yönelik desteğin arttırılması ve devlete borç cezalarının kaldırılması talebinde bulunuyor.