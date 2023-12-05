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Moldova'da çiftçiler traktörlerle protesto gösterisi düzenledi

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Moldova'nın başkenti Kişinev'de çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörlerle protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, devlet binalarına gübre ve saman bırakmaya çalıştı ancak polis tarafından engellendi. Çiftçiler, tarım sektörüne yönelik desteğin arttırılması ve devlete borç cezalarının kaldırılması talebinde bulunuyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörlerle protesto gösterisi düzenledi.

Çiftçiler, parlamento ve cumhurbaşkanlığı binalarına traktörlerle geldi.

Devlet binalarına gübre ve saman bırakmaya çalışan protestocular, polis tarafından engellendi.

Protesto gösterisi sırasında kentteki caddelerde yoğun trafik oluştuğu görüldü.

Ülkedeki hükümetten, tarım sektörüne yönelik desteğin arttırılması ve devlete borç cezalarının kaldırılması talebinde bulunan çiftçiler, kasımda protesto gösterilerine başlamıştı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, dün bazı tarım üreticileri ile bir araya gelerek çiftçileri hükümetle diyalog yürütmeye çağırmıştı.

Çiftçiler ise Sandu ile görüşme sonuçlarından memnun kalmadıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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