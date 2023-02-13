Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Rusya'yı Moldova'da 'yıkıcı eylemler' planlamakla suçladı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'yı ülkesinde yıkıcı eylemler planlamakla suçlayarak " Kremlin'in ülkemize şiddet getirme girişimleri başarılı olamayacak." dedi.

Sandu, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Moldova ile ilgili eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, "Rusya'nın Moldova'daki durumu istikrarsızlaştırma yönünde planlar kurduğu" açıklaması yaptığına dikkati çeken Sandu, Ukrayna tarafının bu konuda gizli belgeler elde ettiği ve Moldova tarafına ilettiğini söyledi.

Söz konusu bilgilerin Moldova kurumlarınca teyit edildiğini dile getiren Sandu, geçen yıl ülkesinde protesto eylemlerinin yapıldığını anımsatarak "Rusya'nın, topraklarımızda yıkıcı eylemler gerçekleştirme planı yeni değil. Ülkemizdeki durumu istikrarsızlaştırma ve devletin işleyişini baltalama girişimleri geçen yıl sonbaharda da yapıldı. Ancak bu girişimler, güvenlik ve asayiş kurumlarımızın anında müdahalesi sayesinde amacına ulaşmadı." diye konuştu.

Sandu, şöyle devam etti:

"Elde edilen plan, yakın gelecekte askeri eğitim alan sivil kıyafetli sabotajcılar kullanılarak şiddet uygulama, devlet binalarına saldırı düzenleme ve rehin alma yönünde eylemlerin gerçekleştirilmesini öngörüyor. Bu eylemlerle ülkedeki anayasal düzenin bozulması, meşru hükümetin değiştirilmesi, Avrupa entegrasyon sürecinin durdurulması ve Rusya'ya Ukrayna'ya karşı savaşta Moldova'yı kullanma imkanın verilmesi için ülkemizi Rusya'nın emrine teslim edecek meşru olmayan hükümetin getirilmesi hedefleniyor."

"Moldova'ya karşı eylemlere katılacak olanlar cezalandırılmalı"

Moldova'da barış, düzen ve güvenliğin korunması önemine işaret eden Sandu, tüm devlet kurumlarının bu konuda seferber olması, güvenlik alanındaki risklerle mücadele edilmesini sağlayacak yasa tasarılarının da parlamento tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı.

Sandu, "Moldova Cumhuriyeti'ne karşı eylemlere katılacak dış unsurlar, siyasi parti ve suç örgütü üyeleri, bunları savunan herkesin cezalandırılması gerekiyor. Kremlin'in ülkemize şiddet getirme girişimleri başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.