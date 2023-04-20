Moldova Başbakan Yardımcısı: Çin'le Ekonomik ve Ticari İşbirliğimizi Derinleştirmek İstiyoruz

CHİSİNAU, 20 Nisan (Xinhua) -- Moldova Başbakan Yardımcısı Nicu Popescu, Çin'in son yıllardaki ekonomik canlılığının etkileyici olduğunu belirterek, ikili ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirip derinleştirmeyi ve ülkesinde daha fazla Çinli turisti ağırlayabilmeyi umduğunu ifade etti.

CHİSİNAU, 20 Nisan (Xinhua) -- Moldova Başbakan Yardımcısı Nicu Popescu, Çin'in son yıllardaki ekonomik canlılığının etkileyici olduğunu belirterek, ikili ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirip derinleştirmeyi ve ülkesinde daha fazla Çinli turisti ağırlayabilmeyi umduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Moldova Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı olarak da görev yapan Popescu yakın zamanda Xinhua'ya verdiği bir röportajda, "Çin'i birçok kez ziyaret ettim ve Çin'de toplamda birkaç hafta geçirdim. Çok güzel anılarım var. Birçok yeri ziyaret ettim ve Çin'in orta ve güneydoğusundaki başlıca bölgelerinde bulundum" dedi.

Çin'in geniş bir coğrafyaya, uzun bir geçmişe ve zengin bir kültüre sahip keşfetmek için mükemmel bir ülke olduğunu kaydeden Popescu, "Çin'e tekrar dönüp, orada birkaç hafta daha kalma ve gitmediğim daha fazla şehri ziyaret etme fırsatına sahip olmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Çin'i her ziyaret ettiğimde oldukça farklı manzaralarla karşılaştım. Çin'in gelişmiş altyapısını gördüm, hissettim ve deneyimledim" diyen Popescu, özellikle yüksek hızlı trenler, otoyollar, bölgesel havalimanlarına atıfta bulunarak, Çin'in yeni teknoloji, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarındaki gelişiminin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Moldova ve Çin'in iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Popescu, her iki ülkenin de birbirinin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi. Popescu, "Son yıllarda Çin ekonomisindeki hızlı ilerleme ve Çin'in dünya ekonomisindeki konumunun sürekli güçlenmesi şüphesiz ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunuyor" dedi.

Moldova'nın meyve, sebze ve tahıl gibi tarım ürünleri ihracatıyla da ünlü olduğunu belirten Popescu, iki ülkenin bu konudaki işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İkili ekonomik işbirliğine de değinen Popescu, Moldova'nın ulaşım altyapısını güçlü bir şekilde iyileştirmeye kararlı olduğunu belirtti. Popescu ayrıca, yeni enerji alanlarının geliştirilmesini aktif bir şekilde desteklediklerini ve bu alanlarda da Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi beklediklerini söyledi.

Popescu, Moldova'nın Criuleni bölgesinde ülkenin en büyük fotovoltaik parkını inşa eden Çin'in özellikle Moldova'nın enerji piyasasında çok önemli bir varlık oluşturduğuna dikkat çekti.

Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) ve diğer komşu ülkelerle bir dizi serbest ticaret bölgesi kurmuş olması nedeniyle iyi bir yatırım platformu olduğunu vurgulayan Popescu, "Moldova'nın ürünleri bu sayede birçok Avrupa pazarına kolaylıkla girebiliyor. Ülkede ayrıca bilgi teknolojisi, sanayi ve otomobil üretimi alanlarında birçok yatırımcıyı çeken başka serbest ekonomik bölgeler de kurulmuş durumda" dedi.

Bakan ayrıca, "Moldova ve Çin'in çeşitli işbirliği projelerini tam olarak müzakere edebileceğine, çeşitli yeni ürünleri ortaklaşa geliştirip üretebileceğine ve ardından bölgedeki pazarlara ihraç edebileceğine inanıyorum" diye konuştu.