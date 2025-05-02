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Mojiang Uluslararası İkizler Festivali'nde 1.000'den Fazla İkiz Bir Araya Geldi

Mojiang Uluslararası İkizler Festivali'nde 1.000'den Fazla İkiz Bir Araya Geldi
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Çin'in Yunnan eyaletindeki Mojiang Hani Özerk ilçesinde düzenlenen 19. Mojiang Uluslararası İkizler Festivali'nde, dünyanın dört bir yanından 1.000'den fazla ikiz katılarak renkli bir geçit töreni gerçekleştirdi.

MOJİANG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mojiang Hani Özerk ilçesinde düzenlenen 19. Mojiang Uluslararası İkizler Festivali sırasında vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektiren Sri Lankalı ikizler, 1 Mayıs 2025.

Çin'in Mojiang Hani Özerk İlçesi'nde perşembe günü düzenlenen festival kapsamındaki geçit törenine dünyanın dört bir yanından gelen 1.000'den fazla ikiz katıldı. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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