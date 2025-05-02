Mojiang Uluslararası İkizler Festivali'nde 1.000'den Fazla İkiz Bir Araya Geldi
Çin'in Yunnan eyaletindeki Mojiang Hani Özerk ilçesinde düzenlenen 19. Mojiang Uluslararası İkizler Festivali'nde, dünyanın dört bir yanından 1.000'den fazla ikiz katılarak renkli bir geçit töreni gerçekleştirdi.
MOJİANG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mojiang Hani Özerk ilçesinde düzenlenen 19. Mojiang Uluslararası İkizler Festivali sırasında vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektiren Sri Lankalı ikizler, 1 Mayıs 2025.
Çin'in Mojiang Hani Özerk İlçesi'nde perşembe günü düzenlenen festival kapsamındaki geçit törenine dünyanın dört bir yanından gelen 1.000'den fazla ikiz katıldı. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel