Moğolistan Parlamentosu Malatyalı depremzedeler için 30 otağ gönderdi

Moğolistan'ın One Team Derneğinin Malatya'ya gönderdiği "yurt" ismi verilen 10 otağın kurularak Battalgazi Belediyesinin kadın çalışanlarına tahsis edilmesinin ardından Moğolistan Parlamentosu da bu çadırlardan kente 30 tane yolladı.

Moğolistan'ın One Team Derneğinin Malatya'ya gönderdiği "yurt" ismi verilen 10 otağın kurularak Battalgazi Belediyesinin kadın çalışanlarına tahsis edilmesinin ardından Moğolistan Parlamentosu da bu çadırlardan kente 30 tane yolladı.

One Team Derneği Başkanı Gantulga Dorjdugar, beraberinde dernek üyeleri ve Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete ile Battalgazi Belediyesine Moğolistan Parlamentosunca gönderilen 30 otağı (büyük, süslü çadır) teslim etti.

Daha önce One Team Derneğince binlerce kilometre uzaklıktan getirilen çadırlar ise belediyenin kadın çalışanları ile ailelerine yuva oldu.

Dorjdugar, AA muhabirine, Türk milletini kardeşleri olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'de meydana gelen depremlerin kendileri için de üzücü olduğunu anlatan Dorjdugar, şöyle devam etti:

"Kendimizi kardeş ülke gibi görüyoruz, getirdiğimiz gıda yardımlarını dernek olarak halktan topladık. Getirdiğimiz 10 çadır ile 2 tır gıda yardımını halkımızın verdiği yardım paralarıyla aldık. Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete'nin organizasyonuyla yardımları gerçekleştirdik. Deprem felaketini daha önce televizyondan, internetten izledik, kendimiz görünce daha büyük olduğunu anladık. Türkiye güçlü bir ülke, kardeşlerimizin ayağa kalkarak tüm bu felaketlerin üstesinden geleceğine inanıyoruz."

Moğolistan'daki Türk Büyükelçiliğiyle irtibat kurarak ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleriyle ilgili bilgi aldıklarını dile getiren Dorjdugar, "Gönderdiğimiz çadırlar normal çadır değil, Moğolistan'da yurt denir, evdir, biz de bu evlerde yaşıyoruz." dedi.

"Moğolistan Parlamentosu ile halkına teşekkür"

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, gönderdikleri çadırlar için Moğol Parlamentosuna teşekkür etti.

Sarıgül, "Zor günümüzdü, yüzyılın afetinde bizleri yalnız bırakmadılar. Belediye Başkanımız Osman Güder adına Moğolistan Parlamentosu ile halkına teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete de dernek üyelerinin deprem bölgesinde ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla geldiklerini belirterek, "Sadece yardım göndermekle kalmadılar, geldiler 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. Beraber Malatya'yı gezeceğiz ve daha neye ihtiyaç duyulduğuna bakacağız. Ortaya çıkacak liste doğrultusunda One Team Derneği yardım göndermeye devam edecek." diye konuştu.

Moğolistan'dan gelen çadır Aracı ailesine yuva oldu

Çadırda eşi ve 2 çocuğuyla kalan Zeynep Aracı ise kalacak yeri olmadığı için Moğolistan'dan gelen çadırda barındığını belirterek, "Rahatız, memnunuz, bu çadırlardan. Moğolistan halkına teşekkür ediyoruz." dedi.