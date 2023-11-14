Moğolistan, Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın doğum gününü kutluyor

Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın doğum günü, Moğolistan'da törenlerle kutlandı.

Ay Takvimi'ne göre kışın ilk günü kutlanan Cengiz Han'ın doğum günü, bu sene 14 Kasım'a denk geldi. Kutlamalar kapsamında ülkede resmi tatil ilan edildi.

Kutlamalar, başkent Ulanbator'daki Cengiz Han Meydanı'nda sabah saatlerinde resmi törenlerle başladı. Çok sayıda kişinin katıldığı törende, Moğol bayrağı göndere çekildi, askeri geçit töreni düzenlendi.

Kutlamalarda Devlet Nişanları tevcih edildi. Bu sene, Cengiz Han Madalyası'na "Morin Huur" müzik topluluğu layık görüldü.

Gerçek ismi "Temuçin" olan Cengiz Han'ın doğum günü, Moğolistan'da 2012'den beri "Milli Gurur Günü" olarak kutlanıyor.