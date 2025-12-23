Moğolistan'ın Yüzde 80'i Yoğun Karla Kaplandı

ULAN BATUR, 23 Aralık (Xinhua) -- Moğolistan'da ülke topraklarının yaklaşık yüzde 80'inin karla örtüldü.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "20 Aralık itibarıyla ülke topraklarının en az yüzde 79'u 20 santimetreye varan bir kar örtüsü altında bulunuyor. Bu durum, bu kış 'zud' yaşanması riskini artırıyor" ifadesini kullandı.

Moğolcada "zud" sözcüğü, zeminin donması ya da karla kaplanması sonucu çok sayıda besi hayvanının öldüğü aşırı soğuk kışı anlatmakta kullanılıyor.

Moğolistan'da uzun ve dondurucu kışlar ve kısa yazların hakim olduğu sert karasal iklim görülüyor.