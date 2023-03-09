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Moğolistan'ın Güneyini Kum Fırtınası Vurdu

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Moğolistan'ın güneyindeki Umnugovi eyaletinde Çarşamba günü etkili olan şiddetli kum fırtınası yollarda görüş mesafesinin azalmasına yol açtı.

Moğolistan'ın güneyindeki Umnugovi eyaletinde Çarşamba günü etkili olan şiddetli kum fırtınası yollarda görüş mesafesinin azalmasına yol açtı.

Moğolistan Meteoroloji ve Çevre İzleme İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre fırtınanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, rüzgar hızının saniyede 18-24 metreye ulaşması bekleniyor.

Moğolistan'ın güneyindeki Gobi Çölü bölgesinde yer alan Umnugovi çölleşmeden en çok etkilenen eyaletlerden biri.

Eyalet valiliğinden yapılan açıklamaya göre eyaletin toplam topraklarının yüzde 70'ten fazlası bir şekilde çölleşme ve arazi bozulmasından etkilenmiş durumda.

Moğolistan'da 2021 yılında iklim değişikliği ve çölleşmeyle mücadele etmek için Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh tarafından 2030 yılına kadar bir milyar ağaç dikilmesini öngören ulusal bir kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında Umnugovi'de en az 70 milyon ağacın dikilmesi hedefleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.(XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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