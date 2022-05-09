Moğolistan'ın Güneyindeki İl Çölleşme ile Mücadele İçin 2030 Yılına Kadar 70 Milyon Ağaç Dikecek

ULAN BATUR, 9 Mayıs (Xinhua) -- Moğolistan'ın güneyindeki Umnugovi ili çölleşme ile mücadele için 2030 yılına kadar en az 70 milyon ağaç dikmeyi hedefliyor. İlin vali yardımcısı Nasanbuyan Enkhbat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İlimiz, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un başlattığı "Bir Milyar Ağaç" ulusal ağaç dikme kampanyası çerçevesinde 2030 yılına kadar en az 70 milyon ağaç dikmeyi planlıyor" dedi. İlin valilik makamı her ailenin en az dokuz, her kuruluşun ise en az 90 ağaç dikmesi için çağrıda bulundu.

Moğolistan geçen yıl, Cumhurbaşkanı Khurelsukh'un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kampanyanın iklim değişikliği ve çölleşme ile mücadele edilmesini amaçladığını söylemesi üzerine ülke genelinde ağaç dikme kampanyası başlatmıştı. Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı'na göre Moğolistan topraklarının neredeyse yüzde 77'si çölleşmeden etkilendi. Moğolistan'ın güneyindeki Gobi Çölü bölgesinde bulunan Umnugovi, çölleşmeden en çok etkilenen illerin başında geliyor.

Xinhua / Güncel