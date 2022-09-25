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Moğolistan'ın Başkentinde Dünya Arabasız Günü Kutlandı

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Moğolistan'ın Başkentinde Dünya Arabasız Günü Kutlandı

ULAN BATUR, 25 Eylül (Xinhua) -- Dünya Arabasız Günü, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da, halkta hava kirliliği ve trafik yoğunluğunun olumsuz etkileri hakkında farkındalık yaratmak ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemek amacıyla Pazar günü kutlandı.

ULAN BATUR, 25 Eylül (Xinhua) -- Dünya Arabasız Günü, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da, halkta hava kirliliği ve trafik yoğunluğunun olumsuz etkileri hakkında farkındalık yaratmak ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemek amacıyla Pazar günü kutlandı. Ulan Batur'daki özel otomobillerin ve toplu taşıma araçlarının, Dünya Arabasız Günü nedeniyle ana yolları kullanmaları yasaklandı. Ülkenin 3,4 milyon nüfusunun yaklaşık yarısını barındıran başkentteki hava kirliliği ve trafik sıkışıklığı, uzun yıllardır kentin en acil sorunları arasında yer alıyor. Dünya Arabasız Günü kapsamında "Güvenli ve sağlıklı bir ortam için hep birlikte" sloganıyla, kültürel konserler, koşu ve yürüyüş yarışları ile istihdam tanıtım etkinlikleri gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor. Moğolistan'ın başkentinde, Dünya Arabasız Günü, 2009 yılından beri kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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