Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu Moğolistan genelinde etkisini gösteren kum fırtınası, gökyüzünün rengini sarıya çevirdi.

- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu

ULAN BATUR - Moğolistan genelinde etkisini gösteren kum fırtınası, gökyüzünün rengini sarıya çevirdi.

Moğolistan'ın genelinde kum fırtınası etkili oldu. Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, güneydeki Umnugovi ve Dundgovi ili, batıdaki Govi- Altay ve Bayankhongor ili, başkent Ulan Batur, Uvurhangay, Tuv ili gibi merkezi bölgelerin yanı sıra doğudaki Hentiy ve Sühbatur ilinin kum fırtınasından etkilendiği bildirildi. Önümüzdeki günlerde etkisinin devam etmesinin beklendiği belirtilirken, başta göçebe çobanlar olmak üzere halka afetlere karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Mart 2021'de Moğolistan'da şiddetli rüzgarlar ve şiddetli kum fırtınaları nedeniyle 10 kişi hayatını kaybederken, binlerce hayvan telef olmuştu.

Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu

Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu

Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji, Moğolistan, Altay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title