MOĞOLİSTAN'DAN GELEN KIL ÇADIRLAR DEPREMZEDELER İÇİN KURULDU

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yaşandığı Adıyaman'a, Moğolistan'dan gönderilen kıl çadırlar kuruldu.

Adıyaman'daki depremzedeler için Moğolistan'dan gönderilen kıl çadırların kurulumları tamamlandı. Orta Asya kültürünün tarihi simgelerinden olan ve kışın sıcak tutarken, yazın da serin kalan çadırlar Ali Dağ Mesire alnına kuruldu. Kurulumu tamamlanan çadırlara ileriki günlerde depremzedelerin yerleştirileceği belirtildi.