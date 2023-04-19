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MOĞOLİSTAN'DAN GELEN KIL ÇADIRLAR DEPREMZEDELER İÇİN KURULDU

MOĞOLİSTAN'DAN GELEN KIL ÇADIRLAR DEPREMZEDELER İÇİN KURULDU

Güncel Haberler

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yaşandığı Adıyaman'a, Moğolistan'dan gönderilen kıl çadırlar kuruldu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yaşandığı Adıyaman'a, Moğolistan'dan gönderilen kıl çadırlar kuruldu.

Adıyaman'daki depremzedeler için Moğolistan'dan gönderilen kıl çadırların kurulumları tamamlandı. Orta Asya kültürünün tarihi simgelerinden olan ve kışın sıcak tutarken, yazın da serin kalan çadırlar Ali Dağ Mesire alnına kuruldu. Kurulumu tamamlanan çadırlara ileriki günlerde depremzedelerin yerleştirileceği belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Moğolistan Adıyaman Güncel Haberler

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