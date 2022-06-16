Moğolistan'daki Khuvsgul Gölü, Unesco Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na Dahil Edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Moğolistan'daki Khuvsgul Gölü, Unesco Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na Dahil Edildi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Moğolistan'daki Khuvsgul Gölü, Unesco Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na Dahil Edildi

ULAN BATUR, 16 Haziran (Xinhua) -- Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, ülkedeki Khuvsgul Gölü Ulusal Parkı'nın UNESCO'nun Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahil edildiği duyuruldu Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın Pazartesi-Cuma günleri...

ULAN BATUR, 16 Haziran (Xinhua) -- Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, ülkedeki Khuvsgul Gölü Ulusal Parkı'nın UNESCO'nun Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahil edildiği duyuruldu Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın Pazartesi-Cuma günleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen İnsan ve Biyosfer Programı'nın 34. Uluslararası Koordinasyon Konseyi'nde alındığı belirtildi.

Rusya sınırına yakın Moğolistan'ın kuzeyindeki Khuvsgul eyaletinde yer alan Khuvsgul Gölü, Moğolistan'ın tatlı suyunun yaklaşık yüzde 70'ini, dünya toplamınınsa yüzde 0,4'ünü oluşturuyor. Deniz seviyesinden 1.645 metre yükseklikte bulunan göl, 136 km uzunluğunda ve 262 metre derinliğine sahip. Bakanlığa göre şimdiye kadar Moğolistan'dan toplam dokuz alan ağa kaydedildi. İnsan ve Biyosfer Programı, insanlar ve çevreleri arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla bilimsel bir temel oluşturmak için 1970'lerin başında UNESCO tarafından kurulan, hükümetler arası bir bilimsel programdır.

Xinhua / Güncel

Moğolistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title