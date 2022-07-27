Moğolistan'daki At Yarışlarında Bu Yıl Şimdiye Kadar An Az Altı Çocuk Jokey Yaşamını Yitirdi - Haberler

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Moğolistan'daki At Yarışlarında Bu Yıl Şimdiye Kadar An Az Altı Çocuk Jokey Yaşamını Yitirdi

Moğolistan'daki At Yarışlarında Bu Yıl Şimdiye Kadar An Az Altı Çocuk Jokey Yaşamını Yitirdi

ULAN BATOR, 27 Temmuz (Xinhua) -- Moğolistan Aile, Çocuk ve Gençlik Gelişimi Genel Müdürlüğü'nün Salı günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede bu yıl şimdiye kadar altı çocuk jokey at yarışlarında yaşamını yitirdi.

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ULAN BATOR, 27 Temmuz (Xinhua) -- Moğolistan Aile, Çocuk ve Gençlik Gelişimi Genel Müdürlüğü'nün Salı günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede bu yıl şimdiye kadar altı çocuk jokey at yarışlarında yaşamını yitirdi. Açıklama, ülkenin doğusundaki Sukhbaatar vilayetine bağlı Tuvshinshiree ilçesinde düzenlenen bir at yarışında 10 yaşındaki bir kız jokeyin ölmesi üzerine geldi. Moğolistan'da yıl boyunca irili ufaklı çok sayıda at yarışı düzenleniyor. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, at yarışlarında 290'dan fazla çocuk jokeyin ciddi biçimde veya hafif yaralandığı kaydedildi. Moğolistan kanunlarına göre çocukların jokey olabilmeleri için en az 8 yaşında olmaları gerekiyor. Ancak bu kural, ülkedeki tüm yarışlarda uygulanmıyor.

Xinhua / Güncel

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