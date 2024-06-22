Moğolistan'da Yaz Aylarında Nadir Görülen Kar Yağışı

ÇEKİM TARİHİ: 21 Haziran 2024

Moğolistan'daki kar yağışından çeşitli görüntüler

Aralarında ulusal başkent Ulan Batur'un da bulunduğu Moğolistan'ın bazı bölgelerine Cuma günü yaz aylarında nadir görülen bir kar yağışı yaşandı.

Perşembe sabahından bu yana ülkenin doğu, batı ve orta kesimlerinde yağan şiddetli yağmurlar, Cuma sabahı kara dönüştü.

Moğolistan sert bir karasal iklime sahip olmasına rağmen, yaz aylarında kar yağması nadir görülen bir durum.

Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, halkı olası felaketlere karşı ekstra önlemler almaya çağırdı.

Meteoroloji uzmanlarına göre, dengesiz hava koşullarının hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.