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Moğolistan'da Şiddetli Rüzgar ve Sarı Toz Fırtınası Uyarısı

Moğolistan'da Şiddetli Rüzgar ve Sarı Toz Fırtınası Uyarısı
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Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, ülkede meydana gelecek kar fırtınaları ve şiddetli rüzgarlar hakkında uyarıda bulunarak, özellikle göçebe halkın ve çobanların önlem alması gerektiğini duyurdu.

ULAN BATUR, 11 Mart (Xinhua) -- Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, pazartesi günü ülkenin birçok bölgesi için tipi, şiddetli rüzgar ve sarı toz fırtınası uyarısı yayımladı.

Hava tahminlerine göre kar fırtınaları 10 Mart gecesinden itibaren ülkenin orta ve doğu vilayetlerini etkisi altına alacak.

Salı ve çarşamba günleri, ülkenin güneyindeki Gobi Çölü'nde bulunan Umnugobi, Dundgobi ve Dornogobi vilayetlerinde şiddetli rüzgarlar ve sarı toz fırtınalarının etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızının ise ortalama saniyede 18-24 metre olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ajansı, göçebe Ulan Batur ve 21 vilayetin sakinlerini ve çobanları olası felaketlere karşı ekstra önlemler almaları konusunda uyardı.

Moğolistan'da bahar ayları, sert kış koşullarına göre hızlı bir değişim yaşandığı için bazen oldukça sert geçebiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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