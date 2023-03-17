Moğolistan'da Sert Kış Yüzünden Yarım Milyondan Fazla Besi Hayvanı Telef Oldu

ULAN BATUR, 17 Mart (Xinhua) -- Moğolistan'da yerel dilde "zud" denilen aşırı kış şartları yüzünden toplam 567.600 besi hayvanı telef oldu.

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi'nden (NSO) Cuma günü yapılan yazılı açıklamada ölen hayvan sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artış gösterdiği ve ölen hayvanlarının yaklaşık yüzde 85'inin keçi ve koyunlardan oluştuğu belirtildi.

Moğolcada "zud" sözcüğü, zeminin donması ya da karla kaplanması sonucu çok sayıda besi hayvanının öldüğü aşırı soğuk kışı anlatmakta kullanılıyor.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, Şubat ayının sonlarında yaptığı yazılı açıklamada ülkenin yaklaşık yüzde 70'inin karla kaplı olduğunu ve 21 vilayetin yarısındaki 60'tan fazla idari alt bölgede "zud" ya da "zud'a yakın şartlar" görüldüğünü bildirdi.

En yüksek hayvan ölüm oranlarına sahip vilayetlerin doğudaki Hentii ve Sühbatur, iç batıdaki Arhangay ve batıdaki Hovd ve Uvs olduğu belirtildi.

NSO'nun verilerine göre dünyada göçebe hayatın sürdüğü son ülkelerden biri olan Moğolistan'da 2022 sonu itibarıyla 71,1 milyon besi hayvanı bulunuyordu. Hayvancılığın desteklenmesi, denizle bağlantısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmenin en uygulanabilir yolu olarak görülüyor.