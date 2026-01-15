Moğolistan'ın 9 Eyaleti Ağır Kış Şartlarının Etkisinde

TUV, 15 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan'ın Tuv eyaletine bağlı Sergelen ilçesinde karla kaplı arazide ilerleyen atlar, 14 Ocak 2026.

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) çarşamba günü yaptığı açıklamada, "zud" olarak adlandırılan kar ve dondurucu soğuk havanın ülkenin 21 eyaletinin en az 9'unda etkili olduğunu duyurdu.

Moğolcada "zud" sözcüğü, zeminin donması veya karla kaplanması nedeniyle çok sayıda besi hayvanının öldüğü ağır kış şartlarını tanımlamak için kullanılıyor. (Fotoğraf: Garid/Xinhua)