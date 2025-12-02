Moğolistan'da Kışın En Düşük Sıcaklığı: Eksi 43 Derece

ULAN BATUR, 2 Aralık (Xinhua) -- Moğolistan'ın batısındaki Zavhan eyaletinin idari alt birimlerinden biri olan Tosontsengel soum bölgesinde pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece, hava sıcaklığı eksi 43 santigrat dereceye kadar düştü.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, salı günü yaptığı açıklamada bu değerin bu kış Moğolistan'da kaydedilen en düşük sıcaklık olduğunu bildirdi.

Geçen hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınaları, ülkenin batı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesine yol açtı.

Aşırı soğuk havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini kaydeden kurum, göçebe çobanlar ve sürücüler başta olmak üzere halka, olası afetlere karşı ekstra önlem alma çağrısında bulundu.

Kışların sert, soğuk ve oldukça uzun sürdüğü Moğolistan'da sıcaklıklar eksi 25 ile eksi 45 santigrat derece arasında değişiyor.