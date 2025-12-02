Haberler

Moğolistan'da Kışın En Düşük Sıcaklığı: Eksi 43 Derece

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moğolistan'ın Zavhan eyaletinde hava sıcaklığı eksi 43 santigrat dereceye düştü, bu değer bu kış kaydedilen en düşük sıcaklık oldu. Ülkede aşırı soğuk havanın etkisi sürüyor, halka ekstra önlem alma çağrısı yapıldı.

ULAN BATUR, 2 Aralık (Xinhua) -- Moğolistan'ın batısındaki Zavhan eyaletinin idari alt birimlerinden biri olan Tosontsengel soum bölgesinde pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece, hava sıcaklığı eksi 43 santigrat dereceye kadar düştü.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, salı günü yaptığı açıklamada bu değerin bu kış Moğolistan'da kaydedilen en düşük sıcaklık olduğunu bildirdi.

Geçen hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınaları, ülkenin batı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesine yol açtı.

Aşırı soğuk havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini kaydeden kurum, göçebe çobanlar ve sürücüler başta olmak üzere halka, olası afetlere karşı ekstra önlem alma çağrısında bulundu.

Kışların sert, soğuk ve oldukça uzun sürdüğü Moğolistan'da sıcaklıklar eksi 25 ile eksi 45 santigrat derece arasında değişiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.