Üye Girişi
Haberler

Moğolistan'da Kaydedilen En Düşük Sıcaklık -50 Santigrat Derece

Güncelleme:
Abone Ol

Moğolistan'ın batısındaki Uvs eyaletinin idari alt birimlerinden biri olan Zuungovi bölgesinde Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece, hava sıcaklığı -50 santigrat dereceyi gördü. Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, bu değerin bu kış Moğolistan'da kaydedilen en düşük sıcaklık olduğunu bildirdi.

ULAN BATUR, 20 Aralık (Xinhua) -- Moğolistan'ın batısındaki Uvs eyaletinin idari alt birimlerinden biri olan Zuungovi bölgesinde Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece, hava sıcaklığı -50 santigrat dereceyi gördü.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu değerin bu kış Moğolistan'da kaydedilen en düşük sıcaklık olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz haftanın başlarından itibaren Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen güçlü soğuk hava dalgası Moğolistan'ın birçok bölümünü etkisi altına alarak sıcaklıkların düşmesine ve güçlü rüzgar ve tipilerin görülmesine yol açtı.

Soğuk hava dalgasının Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Ajansın verdiği bilgilere göre, 26 Aralık 1966'da Zuungovi'de gece sıcaklığının -55,6 santigrat dereceye düşmesiyle Moğolistan tarihindeki en soğuk gece yaşanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Moğolistan Aralık Hava Durumu Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title