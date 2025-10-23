Moğolistan'da Karla Kaplı Alan Yüzde 50'ye Yaklaştı

ULAN BATUR, 23 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan'da ülke topraklarının yaklaşık yüzde 50'si karla örtüldü.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, perşembe günü yaptığı açıklamada, "20 Ekim itibarıyla, ülke topraklarının en az yüzde 46'sı 30 santimetreye varan bir kar örtüsü altında bulunuyor. Bu durum, bu kış 'dzud' yaşanması riskini artırıyor" ifadesini kullandı.

Moğolcada "dzud" sözcüğü, zeminin donması ya da karla kaplanması sonucu çok sayıda besi hayvanının öldüğü aşırı soğuk kışı anlatmakta kullanılıyor.

Moğolistan'da uzun ve dondurucu kışlar ve kısa yazların hakim olduğu sert karasal iklim görülüyor.