Haberler

Moğolistan'da Karla Kaplı Alan Yüzde 50'ye Yaklaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moğolistan'da toprakların yaklaşık yüzde 50'sinin karla kaplandığı bildirildi. Hükümet, bu durumun kış aylarında 'dzud' riski oluşturduğunu açıkladı.

ULAN BATUR, 23 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan'da ülke topraklarının yaklaşık yüzde 50'si karla örtüldü.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, perşembe günü yaptığı açıklamada, "20 Ekim itibarıyla, ülke topraklarının en az yüzde 46'sı 30 santimetreye varan bir kar örtüsü altında bulunuyor. Bu durum, bu kış 'dzud' yaşanması riskini artırıyor" ifadesini kullandı.

Moğolcada "dzud" sözcüğü, zeminin donması ya da karla kaplanması sonucu çok sayıda besi hayvanının öldüğü aşırı soğuk kışı anlatmakta kullanılıyor.

Moğolistan'da uzun ve dondurucu kışlar ve kısa yazların hakim olduğu sert karasal iklim görülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Rusya'da fabrika patlaması: 10 ölü, 5 yaralı

Üretim tesisinde patlama: 10 ölü, 5 yaralı
7 dakikada milyarlarca liralık soygun! Hırsızlar Louvre Müzesi'nden böyle kaçmış

Tarihin izlerini 7 dakikada sildiler! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.