Moğolistan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ULAN BATUR, 31 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan'da son 13 gün içinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi tedavi altına alındı.

Ulusal Halk Sağlığı Merkezi'nden cuma günü yapılan açıklamada 14-27 Ekim tarihleri arasında "ger" olarak bilinen geleneksel yuvarlak çadırlarda uyuyan 4 kişinin hayatını kaybettiği yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Yapılan ön incelemede can kayıplarının soba bacalarından sızan duman nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Dünyanın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biri olan Moğolistan'da özellikle 3,5 milyonluk nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı başkent Ulan Batur'da ciddi konut sorunları yaşanıyor.

Başkent sakinlerinin yarısından fazlası, genellikle akan su, merkezi ısıtma ve kanalizasyon sistemlerinden yoksun olan "ger" bölgelerinde yaşıyor. Bu durum, kömür ve odun sobası kullanımını yaygın ancak riskli bir ısınma yöntemi haline getiriyor.