Üye Girişi
Haberler

Moğolistan'da Göktürk dönemine ait eserler restore edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA'nın desteğiyle, Moğolistan'da Göktürk dönemine ait eserler Türk ve Moğolistanlı uzmanlar tarafından restore edildi. Moğolistan'da bugüne kadar keşfedilen taş babaların restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle, Moğolistan'da Göktürk dönemine ait eserler Türk ve Moğolistanlı uzmanlar tarafından restore edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Moğolistan'ın Arhangay, Övörhangay ve Töv vilayetlerinde Göktürk dönemine ait tahrip olmuş ve risk altındaki eserlerin fotogrametrik dokümantasyonları, restitüsyonları, restorasyonları ve bakımlarına destek verdi.

Moğolistan'da bugüne kadar keşfedilen insan figürlü taşlar (taş babalar) yapıldıkları dönemdeki göçebelerin din, kültür, sanat, yaşam ve inançları hakkında bilgi sağlayan önemli kaynaklar olarak kabul ediliyor.

Moğolistan'da bugüne kadar keşfedilen Tunç Çağı'ndan başlayarak Göktürk, Uygur, Kitan ve Moğol olmak üzere 5 dönemle ilişkili 785 taş babanın çoğunun Göktürk dönemine ait olduğu biliniyor.

Mezar veya mezar kompleksinin parçası olan taş babaların önemli bir bölümü müzelere nakledilmemiş ve doğada her türlü tahribata açık olarak bulunuyor.

TİKA yüksek risk altında olduğu değerlendirilen 10 insan figürlü taşın restorasyonu için çalışma başlattı.

Restorasyon çalışmaları TİKA'nın Moğolistan Kültürel Miras Merkezi'ne daha önce temin ettiği mobil laboratuvar ile yapıldı.

Restorasyon çalışmasının sorumlusu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Türkiye Ofisi Müdürü Prof. Dr. Şaban Doğan ve Moğolistan Kültürel Miras Merkezinin uzmanları proje süresince yaklaşık 4 bin kilometre yol katederek Ongi Nehri kompleksi anıtları, Öngöt kompleksi anıtları, Altan Sandal Dağı kompleksi anıtları, Honiçiyn Gol, Godron Tolgoy gibi Göktürk dönemine ait insan figürlü taşlardaki hasarları incelendi.

Bu süreçte, eserlerin fotogrametrik dokümantasyonları, restitüsyonları, restorasyonları ve bakımları yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Moğolistan Kültür Sanat Güncel Haberler

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Bakmadan Geçme

3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Çocuk Gelişimi Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? 2 ve 4 yıllık bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite arasındaki farklar neler? 2 yıllık bölümler TYT puanıyla mı alıyor? Hemşirelik Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? Bilgisayar Programcılığı taban puanları açıklandı mı? 2024 Bilgisayar Programcılığı taban puanları! Bisiklet parkurundaki gençlere saldırı! Olay ne, nerede oldu? Hicret ne demek? Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret ettiler? 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri puan ve sıralama açıklandı mı? J.D. Vance kimdir? Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance kaç yaşında ve ne iş yapıyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Teklif meclisten geçti mi? Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Polislik bölümü için kaç puan gerekli? PMYO puanı kaç? POLİSLİK TYT mi, AYT mi?
14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar

14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title