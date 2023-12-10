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Moğolistan'da Dondurucu Soğuklar Bekleniyor

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Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelecek olan soğuk hava dalgasının Moğolistan'ın büyük bölümünü etkisi altına alacağını ve gece sıcaklığının eksi 40 derecenin altına ineceğini açıkladı.

ULAN BATUR, 10 Aralık (Xinhua) -- Moğolistan'da gelecek hafta dondurucu soğuklar bekleniyor.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı'nın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, Çarşamba gününden itibaren Moğolistan'ın büyük bölümünü etkisi altına alacak ve gece sıcaklığı eksi 40 santigrat derecenin altına inecek.

Açıklamada, aşırı soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiği belirtilirken, başta göçebe çobanlar ve sürücüler olmak üzere halkın olası felaketlere karşı ekstra önlemler alması istendi.

Uzun ve soğuk geçen karasal iklime sahip olan Moğolistan'da kış aylarındaki sıcaklık genelde eksi 25 dereceyi buluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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