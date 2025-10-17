Haberler

Moğolistan'da 1.008 Konutluk Gecekondu Yenileme Projesi Tamamlandı

Ulan Batur'da Çin'in desteğiyle gerçekleştirilen 1.008 konutluk gecekondu mahallesi yenileme projesi başarıyla tamamlandı.

ULANBATOR, 17 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da bulunan Green Lake 1.008 Konut Birimi Projesi görülüyor, 2 Ekim 2025.

Çin'in desteğiyle Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da 1.008 konutluk gecekondu mahallesi yenileme projesi perşembe günü resmen tamamlandı. (Fotoğraf: Çin İkinci Metalurji Grubu Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
