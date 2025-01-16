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Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'dan Türkiye'ye Resmi Ziyaret

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'dan Türkiye'ye Resmi Ziyaret
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın Türkiye ziyareti sırasında Anıtkabir'i ziyaret ettiğini ve TUSAŞ tesislerini incelediğini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukhnaa, Anıtkabir'e gelerek Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekiminin ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Yerlikaya'nın eşlik ettiği Ukhnaa ve beraberindekiler, daha sonra TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

Heyettekiler, burada Türkiye'nin yerli ve milli sanayi ürünlerini inceleyip bilgi edindi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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