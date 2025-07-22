Moğolistan Cumhurbaşkanı Kırgızistan'ı Stratejik Ortak Olarak Nitelendirdi

BİŞKEK, 22 Temuz (Xinhua) -- Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Kırgızistan'ı ülkesi için " Orta Asya'da önemli bir stratejik ortak" olarak nitelendirdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e pazartesi günü gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov ile bir araya gelen Ukhnaa, "Başta ticaret ve ekonomi olmak üzere tüm alanlarda karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliği geliştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Caparov ise, "Moğolistan ile kapsamlı işbirliğinin Kırgızistan'ın dış politikasının geliştirilmesinde öncelikli alanlardan biri olduğunu" söyledi.

İki lider görüşmede ticaret, ulaştırma, tarım, dijitalleşme, turizm ve kültürel etkileşim alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi konularını ele aldı.

Görüşmelerin ardından iki taraf, Kırgız-Moğol ilişkilerini derinleştirmek amacıyla çeşitli belgelerin yanı sıra iki ülke arasında kapsamlı ortaklık kuran Ortak Deklarasyonu imzaladı.