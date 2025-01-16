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Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
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Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, "Dünyada ve bölgesel çapta Türkiye'nin barışı sağlamak için gösterdiği çabalarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, "Dünyada ve bölgesel çapta Türkiye'nin barışı sağlamak için gösterdiği çabalarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Khurelsukh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Moğolistan'ın tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğunu belirten Khurelsukh, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bunun, Moğolistan devlet başkanlığı olarak 20 yıl aradan sonra yapılan bir ziyaret olduğunu hatırlatan Khurelsukh, şöyle konuştu:

"Moğol ve Türk halkları arasında yeni bir sayfa açarak stratejik ortaklık düzeyinde ilişkilerin tesis edilmesi, tarihi nitelik taşımaktadır. Biz iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfayı hep birlikte açtık. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan özgün bir coğrafi konuma sahip Türkiye'yi, Moğolistan'ın üçüncü komşu ülkesi olarak görüyor ve güvenilir bir ortağımız olarak tanıyoruz. Dolayısıyla ülkelerimiz arasında ilişki ve işbirliğimizi istikrarla tüm alanlarda genişletmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Khurelsukh, iki ülke arasında son 55 yıllık başarıları pekiştirme ve ileride daha da geliştirmeye yönelik proje ile programları ele aldıklarını aktardı.

"Yaptığımız resmi görüşmenin sonucu olarak Moğolistan ve Türkiye arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiriye devlet başkanları olarak imza attık." diyen Khurelsukh, tarafların, farklı alanlarda 10'dan fazla işbirliği belgesi imzaladığını kaydetti.

Khurelsukh, Türkiye'nin bir ortak olarak Moğolistan'ın dış ticaretinde önemli konuma sahip olduğunu belirterek, bu bağlamda ikili ilişkileri ekonomik anlamda güçlendirmek ve iki ülke ilişkilerinin simgesi olacak, karşılıklı menfaat sağlayacak ortak projeler ve programları gerçekleştirmek amacıyla istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Yeni inşa edilecek bir şehir projesi kapsamında, inşaat ve yatırım alanında, yeni havaalanı, turizm kompleksi gibi yeni yapılandırma ve kalkındırma projelerinde Türkiye ile çalışma niyetlerini dile getirdiklerini anlatan Khurelsukh, "Moğolistan'ın Vizyon 2050 politikası ile Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı kalkınma politikası arasında koordinasyonu sağlayarak, yatırım ve ihracatı artırma, ekonomik serbest bölgeler geliştirme konularında mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Khurelsukh, altyapı, hava yolu ve demir yolu taşımacılığı, lojistik, tarım ve hayvancılığa dayalı gıda ürünleri ile deri işleme sektörlerinde işbirliği yürütme konusunda anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Her türlü ulaşım ve lojistik alanında işbirliğinin geliştirilmesi, Moğolistan ile Türkiye arasında demir yolu yük taşımacılığı hattının oluşturulmasına yönelik işbirliği mutabakat zaptını imzaladıklarını belirten Khurelsukh, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Orta Koridor projesine Moğolistan'ın dahil olması için olanakları ele aldıklarını dile getirdi.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inancım tamdır"

İki ülkenin zorlu dönemlerde her zaman yan yana durduğunu, insani yardım ve halk sağlığını koruma çabalarında ortak hareket ettiğini vurgulayan Khurelsukh, "Dolayısıyla afet zararlarını en aza indirme, afetlerle mücadele, depremler, orman ve kırsal alan yangınlarıyla mücadele, kurtarma operasyonları, zararların giderilmesi ve kapasitenin güçlendirilmesi alanlarında işbirliği yapma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Khurelsukh, "Sağlıklı Moğol İnsanı Ulusal Girişimi" çerçevesinde kanser vakalarını ve buna bağlı ölümleri azaltmak amacıyla Moğolistan Milli Onkoloji Tedavi ve Araştırma Merkezinin kurulmasında işbirliği teklifinin de dile getirildiğini belirterek, "Tarih, kültür ve eğitim alanındaki ilişkiler, halklarımızı birbirine bağlayan önemli bir köprü niteliğindedir." diye konuştu.

Ziyaret kapsamında İstanbul'da düzenlenecek Moğolistan-Türkiye İş Forumu'na her iki taraftan 150'den fazla iş insanının katılım sağlamasının, Moğol-Türk şirketlerinin işbirliği yapmak için son derece istekli olduğunu gösterdiğine değinen Khurelsukh, şu ifadeleri kullandı:

"İleride de iki ülke arasında karşılıklı menfaat içeren ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi, iş insanları ve şirketlerimizin desteklenmesi için bu iş forumlarının önemi büyüktür. Üzerinde anlaşıp mutabık kaldığımız çalışmaların, iki ülkenin kalkınması, refahı ve halklarımızın iyiliği için başarıyla hayata geçirileceğine, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin daha da güçleneceğine inancım tamdır."

Khurelsukh, Moğolistan'ın "barışçıl, açık, bağımsız ve çok yönlü dış politikası" ile Türkiye'nin "şefkatli ve insani diplomasisinin" dünyaya fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Dünyada barışı sağlama konusunda ve savunma alanlarında Türkiye ile işbirliği yapmayı arzuladıklarını bildiren Khurelsukh, "Dünyada ve bölgesel çapta Türkiye'nin barışı sağlamak için gösterdiği çabalarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Khurelsukh, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının nesiller boyu güçlenerek, dostane ilişkilerin ve işbirliğinin ebediyen derinleşmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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