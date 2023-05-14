Moğolistan Çölleşmeyi Engellemek İçin Ağaç Dikim Çalışmalarını Artırıyor

Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı, ülkedeki çölleşmeye karşı mücadele ve çevreyi korumak için Moğolistan genelinde daha fazla ağaç dikmeye yönelik çabaların artırıldığını açıkladı.

Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı, ülkedeki çölleşmeye karşı mücadele ve çevreyi korumak için Moğolistan genelinde daha fazla ağaç dikmeye yönelik çabaların artırıldığını açıkladı.

Bu adım, her yıl Mayıs ve Ekim aylarının ikinci Cumartesi gününe denk gelen ve Moğolistan'ın en büyük ağaç dikme ve doğa bakımı etkinliği olan Ulusal Ağaç Dikme Günü vesilesiyle uygulamaya konuldu.

Bakanlıktan Cumartesi günü yapılan açıklamada, 2021'de başlatılan "Milyar Ağaç" adlı ulusal ağaç dikme kampanyasını desteklemek için düzenlenen bu yılki Ulusal Ağaç Dikme Günü'nün iki hafta süreceği belirtildi.

Moğolistan genelinde hane halklarının, iş yerlerinin, kamu ve özel kuruluşların bahçelerine ve çevrelerine daha fazla ağaç dikmesini isteyen bakanlık, daha önce dikilmiş ağaçların bakımının yapılması için de çağrıda bulunuyor.

Çevre ve Turizm Bakanı Bat-Erdene Bat-Ulzii, başkent Ulan Batur'daki bir parkta ağaç dikerken yaptığı konuşmada, "Ağaç dikmek gezegenimize ve kendimize verebileceğimiz en önemli hediyelerden biri" diyerek, halkı daha fazla ağaç dikmeye, daha sağlıklı bir çevre oluşturmaya ve çölleşmeye karşı mücadeleye katkıda bulunmaya çağırdı.

Toplam yüzölçümü 1.564.116 kilometrekare olan Asya ülkesinin sadece yüzde 8'i ormanlarla kaplı.

Moğolistan'ın yaklaşık yüzde 77'sinin çölleşme ve arazi bozulmasından etkilendiğini kaydeden bakanlık, ülkede şiddetli rüzgar ve yoğun toz fırtınalarının sık sık meydana geldiğini belirtiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.(XHTV)