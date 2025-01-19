Moğolistan, 2024'te Rekor Turist Ağırlamayı Hedefliyor

ULANBATUR, 19 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan, 2024 yılında 727.400 yabancı turist ağırlayarak turizm sektöründe bir rekora imza attı.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NSO) yayımladığı istatistiklere göre, Moğolistan rekor ziyaretçi sayısının yanı sıra, 2024 yılında turizmden 1,5 milyar ABD doları gelir elde ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine de ulaştı.

Turizm, ülkenin ihracat odaklı madencilik sektörüne dayalı ekonomisini çeşitlendirme çabalarında kilit bir sektör olarak kabul ediliyor.

Bu stratejinin bir parçası olarak 2023-2028 yıllarını "Moğolistan'ı Ziyaret Etme Yılları" ilan eden hükümet, yılda en az 1 milyon yabancı turist çekmeyi hedefliyor.

Moğolistan 2023 yılında o dönemki rekoru kırmış ve 650.000'den fazla yabancı ziyaretçi ağırlayıp 1,2 milyar dolar turizm geliri elde etmişti.