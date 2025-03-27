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Moğolistan, 2024'te 221.250 Çinli Turistle Rekor Kırdı

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Moğolistan, 2024'te toplam 221.250 Çinli turiste ev sahipliği yaparak rekor kırdı. 2024 sonu itibarıyla 727.400 yabancı turistin ziyaret ettiği ülke, Çinli ziyaretçiler sayesinde turizm sektöründe önemli bir gelişim gösterdi.

ULAN BATUR, 27 Mart (Xinhua) -- Moğolistan, 2024 yılında toplam 221.250 Çinli turiste ev sahipliği yaparak rekor kırdı.

Moğolistan Turizm Örgütü tarafından perşembe günü açıklanan resmi verilere göre geçtiğimiz yıl Çinli turistler Moğolistan'a gelen yabancı turistlerin yüzde 30,4'ünü oluşturdu. Denize kıyısı olmayan Moğolistan'ı 2024 yılı sonu itibarıyla toplam 727.400 yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi. Bu rakam, önceki yılın aynı döneminde 650.000 olan yabancı turist sayısına göre yüzde 11,9 artışa işaret ediyor.

Uzmanlara göre Çinli turistler Moğolistan'ın turizm sektörünün gelişimine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Verilere göre Çin, 2024 yılında Moğolistan'ı ziyaret eden yabancı turist sayısında Rusya ve Güney Kore'yi geride bırakmış durumda.

Moğolistan ekonomisi an itibarıyla büyük ölçüde maden kaynaklarının ihracatına dayanıyor. Ülkede turizm sektörünün teşvik edilmesi, ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve küresel rekabet bağlamında turizminin rekabet gücünün artırılması için önceliklerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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