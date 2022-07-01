Mogan Gölü'nde temizlik çalışması başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mogan Gölü'nde temizlik çalışması başlatıldı

AA - Soner Aksakal - Güncel
 - Güncelleme:
Mogan Gölü'nde temizlik çalışması başlatıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü'nde Dip Çamuru Temizleme Projesi'nin 2. etabı kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "UDHB Ankara" isimli temizlik gemisi içe çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü'nde Dip Çamuru Temizleme Projesi'nin 2. etabı kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "UDHB Ankara" isimli temizlik gemisi içe çalışma başlatıldı.

Mogan Gölü'nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunların temizliğinin sürdürülebilir olarak devam ettirilmesi amacıyla Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hibe başvurusu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan UDHB Ankara isimli temizlik gemisi gölün kıyıya yakın yerlerinde çalışmalara başladı.

Temizlik gemisi, yarı batık kirleticileri, yosunları, yabani otları, plastik malzemeleri, tahtaları, çöpleri, şişeleri, katı molozları ve organik maddeleri temizliyor.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, projede bakanlığa ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek, "Mogan Gölü bizler için çok değerli. Gölbaşılıların ve Başkentlilerin temiz bir göle sahip olması için durmadan çalışıyoruz. Gölün temizlenmesi çalışmalarında emeği geçen Bakanlık personeline ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Soner Aksakal - Güncel

Gölbaşı Belediyesi Mogan Gölü Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title