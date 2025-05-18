Mogadişu'da İntihar Saldırısı: Asker Adayları Hedef Alındı

Mogadişu'da İntihar Saldırısı: Asker Adayları Hedef Alındı
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da Damaanyo Askeri Üssü yakınında intihar saldırısı gerçekleşti. Asker adaylarının bulunduğu alanda gerçekleşen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Damaanyo Askeri Üssü yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Somali Milli Ordusu'na katılmak üzere kayıt işlemleri için sırada bekleyen asker adaylarının bulunduğu alanda, bir kişi üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarından Abshir Siyaad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama sırasında olay yerine yakın olduğunu belirterek, "Korkunç bir patlamaydı. Etrafta cesetler vardı." ifadelerini kullandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hodan Mohamed Abdullahi - Güncel
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