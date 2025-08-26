Mogadişu Büyükelçisi Aktaş, Türkiye'nin Somali'deki projelerini genişleteceğini söyledi

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali'de Türkiye tarafından hayata geçirilen projelere yenilerinin ekleneceğini belirterek, "Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Hidrokarbon, petrol, doğal gaz arama faaliyetlerinde de sözümüzü tuttuk. İnşallah balıkçılıkta da tutacağız. Türkiye ve Somali kardeşliği, umudumuzu ve inancımızı kırmaya çalışanları mahcup etmeye devam edecek." dedi.

Aktaş, Mogadişu'da "Gıda Güvenliği ve Kalite Güvencesi" temasıyla düzenlenen II. Somali Ulusal Balıkçılık Haftası'nın açılışında konuştu.

Somali'de yürütülen projelere geçmişte bazı çevrelerin şüpheyle yaklaştığını ve projelerin gerçekleştirilmesinin çok zor olacağını ileri sürdüklerini belirten Aktaş, ancak bugün hepsinin hayata geçtiğini vurguladı.

Başta Büyükelçilik yerleşkesi, TÜRKSOM askeri eğitim merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi gibi çok sayıda yatırımın tamamlandığını hatırlatan Aktaş, Somali ordusunun terörle mücadelesine Türkiye tarafından destek sağlandığını ifade etti.

Balıkçılık alanındaki işbirliğine ilişkin olarak Aktaş, "Okyanus'ta yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servet sizleri bekliyor. İnşallah Türk balıkçı gemileriyle birlikte o payı alacağız ve Somalili kardeşlerimiz hak ettikleri gibi kullanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Uzay alanında da ortak projeler planlandığını belirten Aktaş, "İnşallah uzay üssünü de yapacağız ve o üsten uyduların gökyüzüne çıktığını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Türkiye ile Somali arasındaki kardeşliğin devam edeceğini vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Hidrokarbon, petrol, doğal gaz arama faaliyetlerinde de sözümüzü tuttuk. İnşallah balıkçılıkta da tutacağız. Türkiye ve Somali kardeşliği, umudumuzu ve inancımızı kırmaya çalışanları mahcup etmeye devam edecek."