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Modi ve Vance, Hindistan-ABD İlişkilerini Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi

Modi ve Vance, Hindistan-ABD İlişkilerini Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile enerji, savunma ve stratejik teknolojilerde işbirliği konularını görüştü. İki lider, ikili ticaretin artırılması hedefiyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkeyi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ikili ilişkileri görüştü.

Vance, ailesi ve beraberindeki ABD heyeti, 4 günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi'ye geldi.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Vance ile bir araya gelen Modi, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ikili ilişkileri değerlendirdi.

Modi ve Vance, enerji, savunma, stratejik teknolojilerde işbirliğinin artırılması ve iki ülke için "faydalı" bir ticaret anlaşmasına yönelik gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Taraflar, bölgesel ve küresel konularda diyalog ve diplomasi çağrısı yaparken, Modi, Vance'ye, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl Hindistan'a ziyaretini "sabırsızlıkla beklediğini" söyledi.

Trump ve Modi görüşmesi

Trump, şubatta Beyaz Saray'da Modi'yi ağırlamış, iki lider, Hindistan ve ABD'nin ikili ticaret hacmini 2030'a kadar iki katından fazla artırarak 500 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Modi, enerji altyapısına yönelik yatırımı da artıracaklarına işaret ederek, nükleer enerji alanında ise küçük modüler reaktörler konusunda işbirliğini artırmayı görüştüklerini kaydetmişti.

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Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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