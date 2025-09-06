Modi ve Trump'tan Hindistan-ABD İlişkilerine Dair Olumlu Mesajlar

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik olumlu değerlendirmesini takdir ederek, "Hindistan ile ABD hem oldukça olumlu hem de ileriye dönük kapsamlı ve küresel bir stratejik ortaklığa sahip." ifadesini kullandı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Hindistan-ABD ilişkilerini konu alan açıklamasını değerlendirdi.

Trump'ın dostane mesajlarını derinden takdir ettiğini ve aynı şekilde karşılık verdiğini belirten Modi, "Hindistan ile ABD hem oldukça olumlu hem de ileriye dönük kapsamlı ve küresel bir stratejik ortaklığa sahip." ifadesini kullandı.

Dün Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Modi ile her zaman dost kalacağım, o harika bir başbakan. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Hindistan ve ABD arasında özel bir ilişki var. Endişelenecek bir şey yok." diye konuşmuştu.

Trump'ın, temmuz sonunda Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki gümrük vergisi gerilimi tırmanmıştı.