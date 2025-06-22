Modi ve Pezeşkiyan, Orta Doğu'daki Gerilimleri Görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki gerilimlerden endişe duyduklarını belirtti.

Modi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılarla başlayan gerilimin ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Pezeşkiyan ile telefonda "mevcut durumu detaylıca görüştüğünü" belirten Modi, artan gerilim nedeniyle derin endişe duyduklarını ifade etti.

Modi, gerilimin düşürülmesi, diyalog ve diplomasi yolunun seçilmesi ve bölgedeki barışın bir an önce sağlanması konusunda acil çağrı yaptıklarını belirtti.