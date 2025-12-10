Hindistan Başbakanı Modi ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonda görüştüğü bildirildi.

Hindistan ve İsrail başbakanlık ofislerinden, telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, tarafların, Hindistan-İsrail stratejik işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldığı belirtildi.

Hindistan'ın, Gazze Barış Planı'nın bir an önce uygulanması da dahil olmak üzere bölgede adil ve kalıcı bir barışa yönelik desteğini yinelediği aktarılan açıklamada, tarafların temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun Hint mevkidaşı Modi ile yaptığı "samimi ve dostane görüşmenin" sonunda ikilinin, çok yakında tekrar bir araya gelme konusunda anlaştığı bildirildi.