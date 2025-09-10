Modi ve Meloni'den İşbirliği Vurgusu: Yatırım ve Savunmada Ortaklık Artacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesinde yatırım, savunma, güvenlik, uzay, bilim ve teknoloji, eğitim gibi alanlarda ortaklığın daha da derinleştirilmesi konusunda görüştü.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden, Modi ve Meloni arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Modi ve Meloni'nin yatırım, savunma, güvenlik, uzay, bilim ve teknoloji, eğitim, halklar arası bağlar ve terörle mücadele gibi alanlarda ortaklığın daha da derinleştirilmesi hususunda bağlılığın dile getirildiği ifade edildi.

İkilinin karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, " Ukrayna'daki çatışmanın erken ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar. Başbakan Modi, Hindistan'ın bu yöndeki çabalara tam desteğini yineledi." denildi.

Açıklamada, Meloni'nin, karşılıklı fayda sağlaması amacıyla Hindistan-Avrupa Birliği (AB) Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasına destek verdiği belirtilerek, iki liderin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) girişimi kapsamında hedeflenen bağlantısallığı teşvik etmek için adımlar atma konusunda anlaştığı vurgulandı.