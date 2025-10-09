Haberler

Modi, Trump ve Netanyahu ile Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ele alarak, anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını ele aldı.

Hindistan Başbakanı Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ve Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Modi, Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması dolayısıyla Trump'ı tebrik ettiğini belirtti.

Trump ile görüşmesinde, ticaret müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdiğini aktaran Modi, ABD Başkanı ile gelecek haftalarda yakın temasta kalma konusunda anlaştıkları bilgisini verdi.

???????Diğer paylaşımında ise, Netanyahu ile görüşmesinde de ateşkes anlaşmasını ele aldıklarını belirten Modi, "Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze halkına insani yardımın artırılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
Sadettin Saran neşteri vurdu! 3 yıldıza 'Güle güle' dedi

Neşteri vurdu! 3 yıldıza "Güle güle" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
Sadettin Saran neşteri vurdu! 3 yıldıza 'Güle güle' dedi

Neşteri vurdu! 3 yıldıza "Güle güle" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.