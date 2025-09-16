Modi, Trump ile İşbirliğini Güçlendirme Vurgusu Yaptı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile işbirliğini yeni seviyelere taşıma konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Modi, ayrıca Trump'ın doğum gününü kutladığını ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik girişimlerini desteklediklerini ifade etti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Washington ile işbirliğini yeni seviyelere taşıma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile hemfikir olduklarını bildirdi.
Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisini telefonla arayarak doğum gününü kutladığını belirtti.
Başbakan Modi, kendisinin de Trump gibi "Hindistan-ABD Kapsamlı ve Küresel Ortaklığını yeni zirvelere taşımakta kararlı" olduğunu ifade etti.
Ayrıca Modi, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimlerini de desteklediklerini kaydetti.
Trump ağustosta Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.