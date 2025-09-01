Modi, ŞİÖ Zirvesi'nde ABD Tarife Politikalarını Eleştirdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'nin Rusya'dan petrol satın alması nedeniyle ülkesine uyguladığı yüzde 50'lik ek tarifelere rağmen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) güvenlik, işbirliği ve ekonomik büyüme için fırsat olduğunu söyledi.

Modi, Çin'in ev sahipliğinde Tiencin kentinde düzenlenen ŞİÖ Liderler Zirvesi'nde konuştu.

ŞİÖ'nün çifte standartları kenara bırakarak ortak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini savunan Modi, "Terörizm, ayrılıkçılık ve kastçılık şu anda tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu üç sorundur." dedi.

Modi, bu tehditlerin ŞİÖ'nün doğrudan karşı koyması gereken ortak bir sorun olduğunu belirtti.

Hindistan'ın ŞİÖ ile etkileşiminin üç temele dayandığını dile getiren Modi, Yeni Delhi'nin güvenlik, işbirliği ve ekonomik büyüme konularında ŞİÖ'yü bağlantı ve fırsat olarak gördüğünü kaydetti.

Modi, Putin ve Şi ile fotoğraf paylaştı

Modi, oturumdan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yapan Modi, "Zirvede etkileşimler devam ediyor. ŞİÖ Zirvesi sırasında Başkan Putin ve Başkan Şi ile görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullanarak iki liderle çekilen fotoğrafları paylaştı.

Modi, Putin ile her zaman görüşmenin "zevk" olduğunu belirtti.

Fotoğraflarda Modi ve Putin'in birbirini kucakladığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.

Önceki ABD yönetiminin Pasifik'te Çin'e karşı dengeleyici müttefik olarak gördüğü Hindistan'ın, Donald Trump döneminde tarife artışlarına ve siyasi ötelemeye maruz kalırken Çin ile ilişkilerini denge içinde yürütmeye yöneldiği gözleniyor.