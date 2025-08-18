Modi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Barışçıl Çözümünü Destekledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışçıl çözümünü desteklediğini ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuyla ilgili fikir alışverişini sürdürme isteğini vurguladı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Putin ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Putin'in Alaska'da gerçekleşen görüşmesine dair detayları ele aldıklarını belirten Modi, " Hindistan, sürekli olarak Ukrayna çatışmasının barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulunmakta ve bu yöndeki tüm çabaları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Modi, Rusya ile görüş alışverişini sürdürme konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, 6 Ağustos'ta, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın kararını "talihsiz" olarak nitelemişti.